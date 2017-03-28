買菜忘拔鑰匙 機車、汽車先後遭同人偷走
騎機車下車時可別忘了拔鑰匙！施姓男子日前騎機車到市場買東西，卻大意地將整串機車鑰匙遺留在機車鑰匙孔上，55歲張男見狀將機車偷走當座代步用具，隔了幾天竟又跑到施姓失主住家附近把汽車開走。
施男在短短一周內汽機車全都遭竊，害他出入大不方便，氣極敗壞地拜託警方快點找回。
三峽派出所據報後，根據市場附近的監視器畫面循線追查，發現一名身穿深藍色羽絨衣男子行跡可疑，且二次失車時他都巧合地出現在現場，研判這名男子涉有重嫌。
為掌握犯嫌身份，警方繼續調閱沿路監視器，發現男子都是在中園街消失蹤影，應是附近住戶，立刻在附近加強巡邏查訪，果然在27日中午12時20分許，發現張男在頂樓樓梯間休息。
員警發現與張男與竊車男外表、身高均符合，詢後他也坦承犯下兩起竊案，並帶著警方找回遭竊的汽機車，警方訊後依竊盜罪嫌將張男送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。