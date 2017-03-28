買菜忘拔鑰匙 機車、汽車先後遭同人偷走

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施姓男子買菜時粗心地將整串器機車鑰匙遺留在機車上，張姓竊賊騎走機車，過幾天又利用鑰匙將汽車開走。（陳俊雄翻攝）

張某落網後帶著員警尋回遭竊汽車。（陳俊雄翻攝）

張某落網後帶員警起出遭竊機車。（陳俊雄翻攝）

買菜忘拔鑰匙 機車、汽車先後都遭竊

騎機車下車時可別忘了拔鑰匙！施姓男子日前騎機車到市場買東西，卻大意地將整串機車鑰匙遺留在機車鑰匙孔上，55歲張男見狀將機車偷走當座代步用具，隔了幾天竟又跑到施姓失主住家附近把汽車開走。

施男在短短一周內汽機車全都遭竊，害他出入大不方便，氣極敗壞地拜託警方快點找回。

三峽派出所據報後，根據市場附近的監視器畫面循線追查，發現一名身穿深藍色羽絨衣男子行跡可疑，且二次失車時他都巧合地出現在現場，研判這名男子涉有重嫌。

為掌握犯嫌身份，警方繼續調閱沿路監視器，發現男子都是在中園街消失蹤影，應是附近住戶，立刻在附近加強巡邏查訪，果然在27日中午12時20分許，發現張男在頂樓樓梯間休息。

員警發現與張男與竊車男外表、身高均符合，詢後他也坦承犯下兩起竊案，並帶著警方找回遭竊的汽機車，警方訊後依竊盜罪嫌將張男送辦。

(中時)