今夏就飛濟州島找歐巴 台灣虎航正式開航

濟州島著名景點「城山日出峰」。（達志影像／shutterstock提供）

濟州美麗油菜花綻放。（韓國觀光公社提供）

台灣虎航空服員和濟州島首航乘客合影。(圖/台灣虎航)

韓服小姐於濟州機場歡迎首航抵達濟州島的旅客們。(圖/台灣虎航)

去年復興航空獨家直飛航點濟州島停飛，打亂許多旅客的出遊計畫。而台灣虎航今(28)日正式開航桃園-濟州島，成為飛韓國大邱及釜山後的第3條航線，開航初期每周有2航班，6月後迎接旅遊旺季，將增加為每周二、三、五、六共4個飛航時段，今夏就飛濟州島找歐巴吧～

海島魅力大，濟州島去年吸引約360萬人次外國遊客造訪，日前韓星孔劉也前往當地拍攝代言廣告。台灣虎航今日正式開航第3條韓國航線，於濟州機場以島上著名的柑橘糖及三多水作為接機禮，也安排韓服小姐在機場內迎接首航旅客；而濟州國際機場起飛的濟州島-桃園的首航航班IT655，則發放台灣觀光導覽手冊及鳳梨酥，讓韓國旅客還未造訪台灣前，就可在機場先大啖鳳梨酥的美味。

台灣虎航表示，桃園-濟州島開航初期，即日起至2017年6月3日止，每週二及週六去程航班編號IT654，上午6時25分自桃園國際機場出發；回程航班編號IT655，上午10時30分自濟州國際機場起飛。

另6月4日起到10月28日止，除每週二及週六外，將再新增每週三及週五飛航時段供，新增去程上午6時55分自桃園國際機場出發，回程航班上午11時自濟州國際機場起飛，讓旅客直飛濟州島，感受千萬度假島的深度旅遊樂趣。

(中時電子報)