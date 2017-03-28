繼藍瘦香菇料理 陸大學再推橙市套路深

繼去年推出「藍瘦香菇」料理後，中國大陸湖南大學第二食堂廚師再度推出神奇料理「橙市套路深」，作法是將柳橙挖空，放入肉和雞蛋再蒸熟。這套食譜一推出，立刻引起大陸網民分享討論。

湖南大學第二食堂（餐廳）日前在社群平台微信公眾號刊登「橙市套路深」作法。推出這道料理的胡姓廚師說，這道菜吃起來有股柳橙的香味，一開始自己取名「橙子蒸肉」，後來學生幫他取了這個菜名。

這道料理推出後立刻引起大陸網民熱烈討論。

有人直呼「這回真的感覺這菜是好吃的」，有人則說「別人家的食堂師傅總是那麼會創新，我們學校可能是個假的食堂」。還有人打趣地說，「難為廚師了，想吃橙子還得發明個菜出來。」

大陸廣西一名男子去年在網路上傳一段影片，其中「難過想哭」的讀音變成了「藍瘦香菇」。這段影片在大陸微信朋友圈瘋傳，一時之間，「藍瘦香菇」變成了大陸網路熱詞。

湖南大學第二食堂去年10月跟隨這股熱潮，推出創意料理「藍瘦香菇」，主要食材包括綠花椰菜和香菇，吸引許多學生前來嘗鮮。1060328

(中央社)