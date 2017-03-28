川普醫改受挫 投顧：施政重心轉向稅改

我要評比

富蘭克林投顧表示，美國總統川普在醫改法案受挫後，將施政重心轉向稅改政策，顯示川普與共和黨，不願讓醫改法案成為延宕稅制改革的絆腳石。

富蘭克林認為，以川普的商人務實性格評估，預期將積極推動稅改以挽救信譽。

另外，由於共和黨內對降低稅率具有較高共識，若能如財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）所言，在 8月國會休會前，或秋季完成部分計畫，較預期的年底至明年初時點提前，預期對美國經濟及企業獲利提振效果將提早顯現，評估美股短線震盪應無礙中長線多頭漲勢。

富蘭克林投顧直言，投資人擔憂美國總統川普減稅等經濟刺激計劃遞延，市場觀望情緒濃厚，促使資金流出美股，整體股票型基金也呈現淨流出。

依據新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，3月16至22日，股票型基金總計遭資金淨流出11億美元，為今年以來首見淨流出，其中美股基金遭資金淨流出87.53億美元、創9個月來最大淨流出，歐洲股票型基金也遭資金淨流出8.7億美元。

不過，日本股票型基金獲資金淨流入25.22億美元，整體新興市場股票型基金獲資金淨流入28.82億美元。1060328

(中央社)