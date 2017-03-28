中共打蠅貪 江蘇公務車都要貼公用
大陸官場公務車私用情況嚴重，江蘇省省級的中共黨政、機關公務車近來紛紛貼上「公務用車」和舉報電話等字樣，各市縣也已陸續展開，方便老百姓一眼認出公務車並舉報違規事項。
中國大陸揚子晚報報導，目前停在江蘇省級機關內的公務車車門兩側都貼了「公務用車」或「行政執法用車」標誌，並附上「監督電話：12345」等字樣。
過去，許多人把公務車比喻成特權車，只要有特殊牌號，往往就能在馬路上暢行無阻；此外，公務車私用的情況也很嚴重，許多人拿公務車接送小孩、家人，甚至還開到外地旅遊。
一名江蘇省級機關車輛管理人老陸表示，過去要用車只要填表走過場就可以，對使用時間也沒有太明確規定和記錄，現在用車首先要經過辦公室統一派發單子，車輛去哪裡，要做什麼事，誰借用的都要寫得一清二楚。
另一名開了十幾年公務車的司機老張說，這幾年公務車輛違規次數大幅度減少，噴上公用標誌後，公務車開去哪都很顯眼，現在開車得非常注意，就怕不小心違規被舉報。1060328
(中央社)
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