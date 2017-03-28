中市稽查美髮業 藥劑器材違規比率偏高
台中市政府消保官會同相關單位隨機抽查美容業者，今天公布結果顯示，其中有9家業者使用藥劑標示不符規定，還查獲25台未經檢驗合格貼標的燙髮機，不合格率逾9成。
去年12月台中市一家髮型設計店因使用的燙髮機器故障，發生爆炸起火事件，造成消費者頭皮、臉、頸、手部等全身約10%的二度燒燙傷，嚴重損害消費者健康權益，且對消費心理造成陰影，消保官於是組成專案小組實施聯合稽查美髮業。
台中市政府消保官邀集經濟部標準檢驗局台中分局及市府衛生局、經濟發展局等機關，組成專案查核小組，就台中市美髮業主要聚集區域中隨機抽查16家業者，連續3天密集實施聯合稽查，結果不合格率逾9成，當中不乏知名連鎖品牌美容業者。
台中市法制局主任消保官康馨壬指出，抽查發現有9家業者使用的美髮及護髮藥劑標示不符規定，衛生局已裁罰製造商或轉請轄管縣市政府處理；另1家陳列逾期美髮用品，則當場命令業者下架。
康馨壬表示，這次也查獲25台未經檢驗合格貼標的燙髮機，經濟部標準檢驗局已命令製造商或進口商回收14台（其中7台另加罰款），剩下的也正在行政裁處調查中。此外，大部分業者營業衛生條件普遍不佳，衛生局均開出改善通知單限期改善，屆期實施複查。
法制局長陳朝建表示，此次稽查發現有違規缺失情形的業者家數比率高達92%，顯示業者對於相關法令的營業安全要求並未予注意，提醒消費者去燙髮時，請檢視一下業者使用的燙髮機是否有貼附「商品檢驗標識」，以降低風險保護自身權益。1060328
(中央社)
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