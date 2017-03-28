白洗了！ 安毒吸食器沒洗乾淨 警查獲殘渣

安毒吸食器仍有殘渣粉末。(胡欣男翻攝)

44歲鄭姓男子去年底被北檢發布毒品通緝，日前深夜騎車經過北市基隆路與汀州路交叉口，遭保安大隊路檢盤查。鄭男神色慌張引起員警注意，查證其身分，發現他竟報假身分證字號，後查出他已遭通緝。

警方懷疑他身攜違禁品，但鄭男否認，警方附帶搜索，於男子褲腳內查獲一個安非他命玻璃吸食器，男子表示「那個很久以前用的，都洗乾淨了」，不過警方仔細觀察，在吸管縫細仍找到殘渣，男子無奈稱「白洗了」，訊後依毒品罪移送並歸案。

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(中時)