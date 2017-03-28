超商裡有閱覽室？「OPEN！兒童閱覽室」來了

「OPEN！兒童閱覽室」有彩繪OPEN家族伴讀。（市總圖提供）

市總圖館長潘政儀（右）與統一超商高屏區部長李炎生與鄰近的陽明國小校長呂淑屏共同剪綵開幕。（市總圖提供）

市總圖每兩個月就會更換閱覽室的書冊主題。（市總圖提供）

統一超商裡有兒童閱覽室？！高雄市立圖書館與7-ELEVEN首度攜手合作打造「OPEN！兒童閱覽室」，提供親子共讀空間，高市圖豐沛多元的童書成為親子共讀的書庫。

首次合作選定三民區新開幕的皓東門市，由高市圖挹注館藏資源設置「OPEN！兒童閱覽室」共同推動社區閱讀，28日正式啟動，高市總圖館長潘政儀、統一超商高屏區部長李炎生與鄰近的陽明國小校長呂淑屏共同剪綵開幕。

高市圖提供300冊精美兒童圖書、繪本，規畫小小讀者的閱讀專區，牆面彩繪兒童喜愛的人氣OPEN家族，陪伴兒童共度閱讀時光；高市圖每2個月就會更換閱覽室的書冊主題，3月主題「認識世界─各國民俗風情」，透過世界建築、民俗、旅遊、飲食等主題書籍，親子可以用閱讀認識世界。

統一超商表示，便利超商存在城市的每個角落，也觀察到許多社區型的客席區是許多學童課後聚集討論作業之處，「OPEN!兒童閱覽室」的建立，就是在便利的服務外，為社區、為學童創造更多附加價值。

潘政儀以「異業結盟」形容這次合作，不僅擴大圖書館服務範圍，讓社區居民享有更高的便利性，未來與超商的合作將會再開闢如偏鄉據點提供服務，公私協力一同打造24小時不打烊的閱讀城市。

潘政儀說，4月1日起也將再度啟動深受市民讀者喜愛的「開卷書香─借閱好禮二重奏」活動，只要到高市圖各館憑個人借閱證、家庭借閱證借書，每借圖書1本可得1點，累積30點可兌換好禮三選一，累積60點加贈摸彩券一張，即可參加「季季好禮抽」活動，豐富獎品包含方師傅點心坊兌換券、全聯商品禮券1000元、SONY 49型 4K電視機、iRobot Roomba掃地機器人、Dyson pure hot+cool Link空氣清淨機等，要讓讀者熱愛閱讀也能享受幸福氛圍。

(中時)