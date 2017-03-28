新竹新豐鄉鐵工廠大火 幸無人傷亡

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新竹縣新豐鄉青埔村1間60坪鐵皮搭建的鐵工廠，28日中午突然發生大火。（陳育賢翻攝）

新竹縣新豐鄉青埔村1間鐵工廠，28日中午突然發生大火，消防局立即趕往灌救。（陳育賢翻攝）

新竹縣新豐鄉青埔村1間鐵工廠，28日中午突然發生大火，消防局立即趕往灌救。（陳育賢翻攝）

新竹縣新豐鄉青埔村1間60坪鐵皮搭建的鐵工廠，28日中午突然發生大火，火苗竄出後，火勢一發不可收拾，新竹縣消防局接獲報案立即趕往灌救，所幸無人傷亡，業者粗估損失約12萬元，火警發生原因尚由消防局火調科鑑識中。

(中時)