「雨神」蕭敬騰對手來了 陳喬恩讓十年乾涸的敦煌沙漠都下了
素有「雨神」封號的歌手蕭敬騰，不僅被網友向電視台崩潰喊話，希望能早日將他淘汰，只因長沙民眾需要陽光，此外更被大陸氣象局及消防局關注，不過有名威力強他數倍的對手登場，那就是紅遍大陸的陳喬恩，據說連10年沒下雨的敦煌沙漠都因她造訪降雨。
陳喬恩微博寫道「我去法國拍戲下雨，我去桐廬拍戲下雨，我去敦煌沙漠拍戲下雨，當地人說10年都沒下過雨了」，可見她「雨神」功力了得，此外她還自曝趣橫店拍戲一樣屢試不爽，原本去之前據說都是炎熱大晴天，豈知她一抵達就開始下雨，甚至自稱是「雨神」，還向眾人喊話「哪裡缺水叫我去就對了」。
對此讓網友留言「蕭敬騰表示不服」，未料居然釣出陳喬恩親自回覆「我可以跟他PK」，對此也讓人直呼這場爭霸戰，恐怕會讓現任「雨神」蕭敬騰地位不保。
(中時電子報)
關鍵字：陳喬恩
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