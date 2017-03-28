游泳真的能治病嗎？ 專家告訴你
游泳可說是最無壓力，以及可以放鬆身心靈的運動，但游泳真的能治病嗎？根據中國大陸黑龍江醫院專家表示，只要做好下水前的暖身，每次時間不要過長，游泳確實可以減緩腰椎盤突出、關節炎與頸椎等疾病。
現代人每天都長時間坐在辦公室，導致脊椎受到壓迫，長時間下來造成腰椎盤突出，透過游泳運動可減少腰椎承受的壓力，加快血液循環，同時還能強化背部肌肉，進而達到舒緩腰椎疼痛的成效。
隨著科技化發達，文明病不斷纏繞著我們四周圍，尤其是對於上年紀的民眾關節炎更是困擾不堪。游泳時身體上的各處關節在水的浮力下可以減少壓迫，所有關節都能獲得放鬆與休息，進而讓發炎的關節能夠自我療癒。
炎炎夏日所有人進入屋子第一個動作就是開啟冷氣，但往往不知道冷氣或是電扇吹在脖子上將造成頸椎傷害，也有些民眾晚上喜歡睡在高高的枕頭上，以為可以「高枕無憂」，但這也是錯誤的，因為脖子過度抬高會讓血液循環不良，此時透過游泳的四肢擺動讓肩膀、背部的肌肉達到運動效果，進而改善頸椎不適狀態。
此外，專家還建議，每次下水前暖身運動不可以少於10分鐘，以治療為目的的民眾每周最好不要超過3次，每次不宜超過60分鐘，避免因為過度疲勞而引起運動傷害，至於腰腿疼痛、關節炎的患者必須在醫師的指導下在水中採行正確得游泳姿勢。
(中時電子報)
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