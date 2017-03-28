彰化家扶 網路遊戲教小朋友保護自己
彰化家扶中心為使兒少保護工作由亡羊補牢的補救轉變為積極主動的預防，今天與成功獅子會會長謝芬蘭及會員到北斗鎮大新國小進行兒童保護宣導活動，透過寓教於樂的知識技巧講解與活潑生動的網路遊戲課程，引導學童「學習保護自己」與「守護他人」的能力。
彰化家扶中心主任王震光說，為提升社會大眾及學童的兒童少年保護知能，家扶基金會設計「兒保樂遊學習網」，讓參與者透過電腦或手機輕鬆學習。
這次活動中，家扶社工與成功獅子會會員的引導下，大新國小師生一起遊戲搶答，從遊戲中輕鬆又深刻地學會如何保護自己和守護他人，例如：「要尊重別人的身體、感覺和人格」、「遇到危險時要冷靜求援」、「夜晚不要到偏僻人少的地方」。
透過網路、遊戲得到新知識，小朋友們都覺得很有趣，小志就雀躍地說「我要加入網站會員，學習保護自已和妹妹，還可以賺點數、換禮物。」
謝芬蘭表示，期許社會大眾一起做公益，化小愛為大愛，盡自己小小的心力，讓兒童少年的生活更安全、更豐富，這才是全民的福氣。
(中時)
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