吸毒舅舅壞身教 外甥女也染毒
最壞的身教！高雄市37歲戴姓男子吸毒，與他同住的16歲外甥女小玉(化名)身濡目染，也好奇使用毒品咖啡而染毒，甚至還將毒咖啡提供給國中同學小美(化名)飲用，由於小玉與小美常翹課又中輟，高市少年隊接獲教育局通報而介入調查，才查出甥舅染毒情形。
戴姓男子腳曾受過傷，無法做粗重的工作，平常靠打零工為生，小玉的父母離婚，她隨在餐廳工作的母親與舅舅同住；戴姓男子向警方表示，他也想戒毒，也入監勒戒過，但只要出獄再接觸昔日朋友就忍不住再淪陷；他對外甥女也染毒無奈又錯愕。
警方查出，在鳳山區念國3的小美因涉及毒品案，警方追查發現，小美的毒品是同學小玉給她的，兩人常翹課，這學期開學後就沒去上學，自行以5000元租金在外面租屋，但付不起房租而落跑，小美經常跑到小玉家住，小玉在屏東向人買毒咖啡，也與小美分享。
警方向高雄少年及家事法院法官聲請搜索票獲准，持搜索票前往小玉住處搜索，並在她房間內查獲2級安非他命1包1.49公克、安非他命毒品吸食工具水車、電子磅秤等相關證物。
戴男說，毒品和吸食器、電子磅秤等都是他的，與小玉無關；小玉則坦承曾向人買毒品咖啡飲用，也提供給小美使用。家屬獲報趕到，小美的媽媽見到女兒面容消瘦精神憔悴，心疼又氣的說「妳怎麼變這樣？」。
少年隊分隊長李和信說，兩名少女已經回到學校上課，而戴姓男子則入監勒戒，希望他們都能戒除毒品，走向健康的未來，
少年隊代理隊長陳俊吉說，防制毒品危害少年及侵入校園，是政府當前的第一要務，也是民眾關切的議題，少年隊將持續強化推動偵查、預防及輔導3方面各項作為，也呼籲社會大眾一起重視參與防制少年毒品藥物濫用工作，以期淨化社會治安。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。