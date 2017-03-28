吸毒舅舅壞身教 外甥女也染毒

少女小玉（左）染毒 ，高市少年隊查她的機車置物箱，她母親（中白衣者）一旁了解。（呂素麗翻攝）

戴姓男子（中）吸毒 ，他的外甥女小玉也有樣學樣染毒，警方查獲送辦。（呂素麗翻攝）

戴姓男子（中）吸毒 ，他的外甥女小玉也有樣學樣染毒，警方在他的住處查獲安非他命1.49公克。（呂素麗翻攝）

戴姓男子（中）吸毒 ，他的外甥女小玉也有樣學樣染毒，警方在他的住處查獲毒品及吸食器等。（呂素麗翻攝）

最壞的身教！高雄市37歲戴姓男子吸毒，與他同住的16歲外甥女小玉(化名)身濡目染，也好奇使用毒品咖啡而染毒，甚至還將毒咖啡提供給國中同學小美(化名)飲用，由於小玉與小美常翹課又中輟，高市少年隊接獲教育局通報而介入調查，才查出甥舅染毒情形。

戴姓男子腳曾受過傷，無法做粗重的工作，平常靠打零工為生，小玉的父母離婚，她隨在餐廳工作的母親與舅舅同住；戴姓男子向警方表示，他也想戒毒，也入監勒戒過，但只要出獄再接觸昔日朋友就忍不住再淪陷；他對外甥女也染毒無奈又錯愕。

警方查出，在鳳山區念國3的小美因涉及毒品案，警方追查發現，小美的毒品是同學小玉給她的，兩人常翹課，這學期開學後就沒去上學，自行以5000元租金在外面租屋，但付不起房租而落跑，小美經常跑到小玉家住，小玉在屏東向人買毒咖啡，也與小美分享。

警方向高雄少年及家事法院法官聲請搜索票獲准，持搜索票前往小玉住處搜索，並在她房間內查獲2級安非他命1包1.49公克、安非他命毒品吸食工具水車、電子磅秤等相關證物。

戴男說，毒品和吸食器、電子磅秤等都是他的，與小玉無關；小玉則坦承曾向人買毒品咖啡飲用，也提供給小美使用。家屬獲報趕到，小美的媽媽見到女兒面容消瘦精神憔悴，心疼又氣的說「妳怎麼變這樣？」。

少年隊分隊長李和信說，兩名少女已經回到學校上課，而戴姓男子則入監勒戒，希望他們都能戒除毒品，走向健康的未來，

少年隊代理隊長陳俊吉說，防制毒品危害少年及侵入校園，是政府當前的第一要務，也是民眾關切的議題，少年隊將持續強化推動偵查、預防及輔導3方面各項作為，也呼籲社會大眾一起重視參與防制少年毒品藥物濫用工作，以期淨化社會治安。

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(中時)