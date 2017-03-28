高市仁武區自撞車禍 女駕駛氣胸送醫

高市仁武區水管路三段和澄觀路二段的交叉路口，今(28)日10時許發生一起自撞車禍，自小客車64歲女性駕駛受困車內，消防局出動2車6人協助脫困，女駕駛痛得不斷哀嚎，救護人員發現她氣胸、右膝骨折，以頸圈長背板固定、包紮止血及氧氣後送醫急救。至於事故原因後續交由警方調查中。

(中時)