噁！吃完烤生蠔吐出5隻活蟲

石姓患者吐出來的蟲子每隻約0.5公分長。（呂妍庭翻攝）

48歲石姓男子，日前和朋友聚餐享用烤生蠔大餐，返家後覺得肚子怪怪的，還明顯作噁，沒想到嘔吐後，竟看到嘔吐物上有黑色物體在蠕動，挑出來看，竟然是5隻活生生的小黑蟲，男子急忙帶著小蟲到附近的天主教聖馬爾定醫院就醫，經聖馬爾定肝膽腸胃科醫師羅清池觀察檢視，患者吐出的小蟲約0.5公分右右，應是用餐時不慎吃到寄生蟲所致，經給予驅蟲藥治療後，患者不舒服症狀明顯改善。

據患者表示，當天吃完烤生蠔後，晚上開始覺得腹部不適還有噁心感，結果嘔吐後竟發現有幾隻活體小蟲蠕動著，嚇了大一跳，羅清池透過胃鏡檢查，發現患者腸胃已有發炎現象，給予驅蟲藥治療，當日患者就返家休息。羅清池指出，蟲體送驗証實是海洋蠕蟲的一種，雖患者表示是烤過才食用，不至生食，但也難確保外殼上潛藏的細菌或微生物不會沾附到生蠔肉上。

羅清池說，若吃到沾染不潔病菌食物，輕則引起腹痛腹瀉，重則可能導致黏膜感染或吸收不良症候群。臨床上也時有所聞因不潔飲食造成寄生蟲案例，以山泉水來說，有些民眾就認為山泉水清涼甘甜，一桶一桶的裝，殊不知未經煮沸過反而會將把致病菌與寄生蟲等喝下肚，建議不論海鮮或肉類等很食物，最好還是熟食為佳，若要吃生鮮食品，淺嚐即止勿過量，特別是老人和抵抗力與腸胃較弱的人更應盡量避免。

(中時)