方文山手寫歌詞 發現比電腦打字有感情

中華郵政公司4月將辦「手寫有溫度，寄信有真情」活動，今在活動記者會邀音樂人方文山代言，方文山說，有一次為了公益活動，他刻意手寫歌詞義賣，發現的確比電腦打字有感情。

中華郵政為喚起民眾對手寫書信的記憶及重溫寄信傳遞的真情，同時慶祝母親節，將在4月舉辦「手寫有溫度寄信有真情」，活動包括「鋼筆達人講座暨書寫比賽」，及書寫母親節明信片「親愛媽咪活動」。

方文山受邀為活動代言人，他提到他曾創作「手寫愛」與「手寫的從前」兩首歌，不過，他一向都是用電腦打字寫歌詞，直到有一次，為了參加公益團體活動，刻意手寫「菊花台」歌詞義賣。

方文山說，他手寫「菊花台」後，發現文字比電腦打字有感情，而且有手寫的質感，手寫文字不但代表一個人的個性，還呈現創作者的風格，不像簡訊是只傳達訊息，卻沒有感情。

希望基金會董事長紀政也是活動代言人之一，她說，每年她都親筆寫祝賀卡給會員，代表誠意與衷心祝福。

紀政在記者會現場，還展示她將寄給女兒的明信片，祝賀已是4個孩子媽媽的女兒，考取清大特教研究所。

「鋼筆達人講座暨書寫比賽」28日至4月30日，在各地郵局辦理，參加對象分為國小組（5至6年級）、國中組及成人組（高中以上），活動當天將邀請鋼筆達人指導民眾書寫技巧，並介紹未來郵件，全國預計辦理30場。

參加書寫比賽民眾需自備鋼筆，每場次每組將評選優勝者2名，頒發鋼筆1支，未獲選者亦可獲得精美贈品1份，活動詳情請至中華郵政全球資訊網查詢。

另4月20日至4月30日，民眾可至各地郵局，免費索取母親節明信片，寫下對母親感恩的話語及參加者姓名、地址與電話，4月30日前交回各地郵局窗口，可參加「親愛媽咪活動」抽獎。1060328

(中央社)