耳朵流湯別輕忽　拖延恐有致命風險

透過微創手術治療膽脂瘤，傷口小、患者術後1~2天便可出院。（萬芳醫院提供）

突然臉歪嘴斜，當心是耳內「膽脂瘤」作祟！一名35歲女子，左耳長期受中耳炎所苦，近期更突然流湯不止、易暈眩、臉部表情無法控制，嚇得趕緊就醫，經電腦斷層檢查確診膽脂瘤。醫師指，反覆性中耳炎會引起膽脂瘤，置之不理恐進一步傷及顱底骨，引發腦膜炎、腦膿瘍等致命疾病。

收治該病患的萬芳醫院耳鼻喉科主治醫師曾智傑表示，當中耳炎反覆發作，會因此堆積一些含發炎物質的角質，該角質具侵蝕性，會侵蝕聽小骨、顏面神經、耳蝸等部位；他強調，一旦顏面神經遭侵犯，會導致臉部麻痺，出現眼不能閉、嘴巴和眉毛不受控等情形，三半規管遭侵犯則會出現暈眩。

上述女子長期有慢性中耳炎症狀，靠著點藥、服藥來控制，但近期耳朵流湯不止、數周後便惡化到暈眩、臉歪嘴斜等情形。曾智傑說，中耳炎和膽脂瘤症狀類似，但中耳炎發作時，可靠點藥、服藥來緩解症狀，然而症狀若持續數周失控，便要高度懷疑已惡化，宜儘早就醫檢查、接受治療。

中耳炎若已惡化到膽脂瘤，因耳骨會逐漸遭侵蝕，會漸漸出現暈眩、臉歪嘴斜，若不緊急治療更恐惡化到腦膜炎和腦膿瘍，具有死亡風險。曾智傑表示，傳統治療膽脂瘤的方式，都要開耳、將乳突骨膜切開，才能徹底清除膽脂瘤，傷口長達8公分，患者術後要4~7天才能出院，才會造成病人治療意願低落。

曾智傑說，現已可透過內視鏡，替膽脂瘤患者進行微創手術，傷口小、術後1~2天便可出院，該手術有健保給付。他提醒，該微創同樣需全身麻醉，故有心臟疾病、中風病史者，術前都要經醫師評估適合性。

(中時)