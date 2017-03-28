林心如產後蠻腰不科學 浪漫露美背噴女人味

高腰長裙剪裁襯托林心如蠻腰，讓她舉手投足充滿魅力。（圖／取材自林心如工作室微博）

女神林心如1月初生下愛女「小天使」，喜升格當新手媽媽，天生麗質的林心如，產後身材恢復神速、氣色良好，近期忙為好友蘇有朋宣傳新片《嫌疑人X的獻身》的林心如，昨（27日）身穿高腰長裙浪漫現身電影首映會，秀出纖細蠻腰，衣服背面還有鏤空設計，女人味十足。

林心如產後兩個月立即開工，只見她身材依舊纖細，完全看不出是一個孩子的媽，近日林心如更義氣為蘇有朋宣傳《嫌疑人X的獻身》，她以一襲優雅繡花長裙搭配襯衫現身，模樣優雅，長裙剪裁襯托林心如的蠻腰，而看似普通的襯衫背面還鏤空，林心如美背若隱若現，浪漫美爆。

林心如月初產後首亮相時，就以白色開高衩禮服辣秀纖細長腿，極速剷肉功力經待眾人，不過自我要求嚴格的的林心如，仍對自己不滿意，表示還有恢復空間，而林心如每回總是亮麗現身，舉手投足更是充滿魅力。

(中時電子報)