綠光劇團《人間條件六》重回舞台 首演落腳台中

綠光劇團《人間條件六》系列重回舞台，首演落腳台中！新聞局長卓冠廷、大墩文化中心主任林文進出席轉達市長林佳龍的祝福。（陳世宗翻攝）

由導演吳念真編導的《人間條件六-未來的主人翁》2014年初次登上舞台，貼近生活、觸動人心的劇情獲熱烈迴響。睽違3年後，該劇重回舞台，並第一次將首演搬到台北以外縣市，將於4月14日到15日台中中山堂演出；市長林佳龍透過搶先購票表達實際的支持，希望鼓勵大家把握難得機會，讓台中創下票房佳績。

《人間條件六－未來的主人翁》，除了原班底的演員柯一正、羅北安、吳世偉、吳定謙、張靜之等人外，也找來朱德剛、黃迪揚、鄧九雲及邱俊儒加入，導演吳念真也將再次親自演出。故事以薪水不漲，但房價、物價卻一直漲的社會為背景，呈現許多國人目前面臨的生活困境，以及如何面對與自處，劇情觸動人心。

綠光劇團28日於台中大花朵朵主題餐廳舉辦宣傳記者會！導演吳念真、團長羅北安及演員朱德剛都到台中宣傳，分享舞台劇故事情節及演出心得。新聞局長卓冠廷、大墩文化中心主任林文進也出席轉達市長林佳龍的祝福，感謝讓台中市民在台中就能接觸到這麼棒的演出，希望在台中創新票房佳績。

綠光劇團團長羅北安表示，《人間條件六-未來的主人翁》2014年初次登上舞台時，37場全滿，吸引將近4萬人入場欣賞，更締造在台中開出五個場次全數售罄的紀錄，備感光榮，因此這次重演，特別將首演選在台中，以答謝台中朋友的熱情，這也是綠光劇團第一次將首演安排在台北以外的其他縣市。

導演吳念真表示，2014《人間條件六》在台中中山堂演出時，在1,400名觀眾中，收到560張問卷，是最多的一場次，許多問卷中都寫下透過這齣戲被理解、安慰而感到不孤單，身為導演或編劇，能獲得這樣迴響，相當值得。

新聞局長卓冠廷表示，綠光劇團《人間條件》系列作品至今已經上演超過200個場次，每每推出就會造成搶票熱潮，2014《人間條件六》在台中五場更是秒殺，睽違三年，再次盛大演出，將首演獻給台中，回應台中市民的心願，他轉達市長林佳龍的感謝與祝福，讓市民在台中就能接觸到這麼棒的演出，而林市長也以實際行動購票支持，鼓勵大家把握機會進場觀賞，讓台中再創新票房佳績。

(中時)