家門口燒金紙 環保局現以勸導為主
媒體報導「家門口燒金紙，環保局將開罰10萬」。高雄市環保局今天說，民間宗教習俗的燃燒行為，一時要改變有一定困難，目前宣導民眾減少燒香及金紙數量，以勸導為主。
高雄市環保局表示，民間宗教習俗的燃燒行為一時之間要改變有一定的困難度，目前，除了民政局專案執行的輔導宗教寺廟友善環境計畫外，環保單位這幾年也一直不斷宣導民眾減少敬拜神明燒香及金紙的數量，並改採以功代金等方式處理，或減少燃燒金紙的數量，一方面能敬拜神明，也能兼顧環保。
特定節日時，民眾如果有大量金紙燃燒需求，高雄市環保局表示，可事先洽環保局代為焚化處理，希望民眾可以逐漸改變過去習慣大量燃燒的習慣，減少空污排放量。
由於民眾燃燒紙錢所產生的污染接收程度不一，不時會有民眾向環保局檢舉燃燒金紙造成污染的行為，對於人民所陳情的污染案件，高雄市環保局說，本於職責處理，因此對於民眾燃燒紙錢的行為，現階段主要是採勸導為主。1060328
(中央社)
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