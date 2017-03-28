中市扮月老 2場未婚聯誼撮合26對佳偶交往
台中市政府舉行未婚聯誼活動，扮演「月老」角色，今年已舉行的2場次已成功撮合26對佳偶交往；3、4場次已額滿，第5場次「天雅海角•遇見幸福」也相當踴躍，僅剩女性尚有名額，歡迎設籍台中市或於台中市就學就業且年滿20歲至30歲未婚女性踴躍參加。
民政局表示，市府鼓勵未婚民眾擴大社交生活領域，主動擔任「月老」角色，今年度計畫舉行8場次未婚聯誼活動，前4場次報名截止，已舉辦的2場次竟已成功撮合26對佳偶交往，也因此建立了良好口碑。
民政局指出，由於前場次出現民眾漏夜排隊，即將在新社莊園登場的第5場次，承辦單位大雅區戶政事務所已規劃排隊動線，讓設籍台中市或於台中市就學就業且年滿20歲至30歲未婚男女報名參加，預計名額80人(男女各40人)，目前男性已額滿，僅剩部分女性名額。活動每人酌收500元報名費，詳情請洽大雅區戶政事務所或至該所網站查詢。
(中時)
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