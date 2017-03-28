批政府追殺婦聯會!藍：小英才剛褒揚辜成允 現卻…
內政部長葉俊榮昨（27）日在立法院接受民進黨立委賴瑞隆質詢時，表示不排除解散婦聯會，且已做好將它解散後的相關準備。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷質疑，內政部追查資金來源是假、追殺清算婦聯會是真；洪還提到，總統蔡英文先前才出席了前台泥董事長辜成允的公祭並褒揚他，不料現又追殺其母辜嚴倬雲擔任主委的婦聯會。
洪孟楷今日召開記者會表示，婦聯會委託律師說，婦聯會已在內政部要求下，提供完整的財報資料，但內政部還是跳針似的要求資料，「內政部自己也拿不出或說不清的過往資料，卻要求一個人民團體提供，根本又是一次先射箭再畫靶。」
蔡英文已上任10個月，在洪孟楷看來，其執政乏善可陳，但在打著正義大旗去清算非其族類的人民團體上，倒是從未停歇。
以婦聯會事件來說，洪孟楷認為於「法」而言，人團法第三十四條規定，人民團體每年都需編列預算提報主管機關，內政部現在卻為人團法沒規定到的部分強行要求婦聯會提供相關資料，提不出來就要解散。
於「理」而言，洪孟楷強調，過去幾十年的資料，成立的時間、目的，有其歷史背景，現在內政部一刀切完全不顧過往事實，根本就是於理不通；至於在「情」的立場上，之前蔡英文才出席辜成允的公祭褒揚，如今轉手內政部卻又追殺婦聯會，且內政部說發函發了數次，內容是什麼？如果都是一樣的內容，又怎麼能要求婦聯會提供相關証明？
洪孟楷質疑，政府把有其歷史背景的人民團體簡化成黑組織，除黨產會這個黑機關恣意妄為外，現在連內政部也有樣學樣，洪呼籲蔡政府依法行政，不要為了轉移施政無能焦點，而惡意針對任何人民團體開刀。
(中時電子報)
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