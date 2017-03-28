民調死亡交叉 蔡執政危機較馬英九早5個月降臨

蔡英文總統。(資料照/黃世麒攝)

美麗島電子報公布最新民調，蔡總統的不信任度為45.7%、信任度39.8%，根據「台灣指標民調」歷史資料，對總統的不信任的比率首次高於信任；且對照前總統馬英九執政時的情形，是在第一任的15個月首次出現不信任比率遠高於信任約10個百分點，執政僅10個月的民進黨政府，其執政危機已提早浮現。

此次民意調查延用「台灣指標民調公司」所進行的「台灣民心動態調查」既往題組進行測量；結果顯示，對蔡總統的不滿意度持續上揚達58%、滿意度為29.5%；結果顯示蔡總統的執政滿意度與信任度仍持續下滑，除了民眾不滿意比率已超過滿意度1倍，更重要警訊是，民眾對蔡總統不信任的比率首度超過信任度約6％。

民調結果指出，對照前總統馬英九執政時的情形，是在第一任的15個月首次出現不信任比率遠高於信任約10％（2009年8月遠見民調），主要是當時政府對莫拉克颱風的危機處理態度與表現所致。

該民調稱，蔡總統執政滿意度與信任度遞變情形迥異於前總統馬英九第一任內的民調擺盪，研判是起於閣員人選及其言行與政策等爭議，積累為對閣揆不滿與究責，在民眾疑慮未解及民進黨首度全面執政的府、院、黨、派間節奏紊亂的持續磨合下，民眾已將最大責任指向身兼民進黨主席的蔡總統，同時也影響到民眾對民進黨的印象評價與立場，蔡總統未來3年多任期顯然將面對更嚴格考驗。

兩岸關係部分，當詢及民眾就蔡總統就任後的兩岸關係與前總統馬英九執政比較，有0.9%認為變好很多、2.8%變好一些（「變好」合計3.7%），認為變差一些有16.1%、變差很多35.1%（「變差」合計51.2%），認為兩岸關係沒改變的有36.8%，另8.2%未明確回答。交叉分析顯示泛綠民眾或國小以下教育程度者認為「兩岸關係沒改變」居多，其餘各群民眾多認為蔡總統就任後的兩岸關係相較馬總統執政時期為差。

該民調並追問認為「蔡總統就任後兩岸關係變差」的民眾，調查顯示有49.1%認為台灣政府要負的責任比較大，24.6%認為是中國政府、15.1%兩邊政府的責任一樣大，另11.2%未明確回答。經交叉分析泛綠民眾、或20至29歲、或基宜花東與離島居民多認為中國政府要負的責任較大，其餘各群民眾則多認為台灣政府要負的責任比較大，值得探究。

(旺報)