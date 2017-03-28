減少揚塵汙染 中市開罰工地要求限期改善
台中市環保局為減少揚塵汙染，每月針對全市前50大工地嚴格監督查核，並輔導業者覆蓋裸露地及工區道路認養洗掃。日前查獲第13期市地重劃工程及水湳地區新建工程2處工地，未依規設置汙染防制作業，已依法個別處分2萬元罰鍰，並要求限期改善，呼籲業者善盡督導管理責任，落實汙染防制，以免受罰。
環保局指出，台中市每月施工工程多達7000多處，針對前50大工地，每月至少查處1至2次，並輔導業者覆蓋裸露地、工區道路認養洗掃等，截至目前，已針對轄內營建工地執行查核2,491處次，對於裸露地未覆蓋或造成環境汙染者，去年共處分40件大小工程，處分金額達87萬元。逸散汙染物PM10減量1,197公噸，成效較去年同期提升19%。
環保局長白智榮說，市府本著公正執法的態度，無論大小工程，皆執行相關汙染查核作業，近期查處2處公共工程，包括第13期市地重劃工程第一標工程及中央公園(清翠園)第二標新建工程，兩者皆未依法執行汙染防制作業，個別處分2萬元罰鍰，並要求限期改善。
呼籲營建業主及監造單位善盡督導管理責任，並於合約編列足夠環保經費預算，監督施工單位於施工過程落實汙染防制措施，若遇空汙緊急應變措施，應配合維護環境品質。
環保局未來除增加稽查頻率，督促業者加強汙染防制設施外，更邀請全民參與監督，撥打公害專線0800-066666或1999提出檢舉，環保局將盡速派員查處。如有任何相關疑問，歡迎電洽04-22289111。
(中時)
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