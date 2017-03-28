柯文哲：關於蔣介石 我的態度不曾改變
台北市長柯文哲今天在曼谷強調，有關蔣介石，他從過去到現在態度都是一致的，並沒有改變過。要給蔣介石公平正確的評斷，不要一開始就持否定態度。
柯文哲東南亞訪問行程今天來到泰國，他在曼谷機場表示，台灣經歷許多階段的治理，但是一直執著某一段，國家只會更分裂。
柯文哲被媒體問到他昨天有關「去蔣化」的說法，在國內被說成是為爭取連任的選票考量，他對此強調，自己從過去到現在都是一致，並沒有改變過。給蔣介石一個公平正確的評斷就好，不要一開始就是持否定態度，他最討厭標籤式的政治。
他覺得這些都可以討論和評論，但是最後由市場決定一切。
柯文哲強調，昨天對大馬學生演講中提到，台灣從西班牙到明鄭、再到日本和國民黨政府的治理，是一段一段切開，如果每個都要執著某一段，國家只會更分裂。
他指出，「我們過去有著不同的過去，但是我們要不要有共同的未來呢？這個是我們大家要思考的。」1060328
(中央社)
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