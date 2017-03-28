司改會議 管制媒體自由進出警察機關

司法改革國是會議第一分組第三次會議，今天做出幾項決議；為落實偵查不公開原則，應管制媒體、案件無關人員，自由進出檢察及司法警察機關等執法單位。

該組召集人羅秉成說，檢察及司法警察機關（法務部及警政署等）等相關執法機關，對於執法人員的升遷，應避免以媒體曝光度，或是移送罪名的輕重作為升遷因素，而是要考量相關人員是否遵守偵查不公開，或是無罪推定原則等情況。

擔任第一分組召集人的法律扶助基金會董事長羅秉成表示，雖然到場的警政署人員表示，明文上沒有這樣的規定考量，但委員們認為，這個潛規則是有存在的可能性；各偵查單位也應落實發言人制度，在這部分，警政署不是很落實。

媒體問羅秉成，這是否代表以後媒體，不得自由進出派出所及警局偵查隊？羅秉成回應，若有採訪需求，有發言人制度，要如何做管制，該由相關權責單位來訂定，因為讓媒體或與案件無關的人自由進出這些單位、沒有任何管制，對於偵查不公開是有不利的影響。

媒體追問羅秉成，今天會議的決議，是否「明著」在限制媒體採訪的自由（言論自由）？羅秉成極力澄清，說要把這兩件事情分開來看，現在的情況是在於管制不足、偵查內容外洩。

此外，今天是內湖女童小燈泡案發生滿週年，羅秉成與該組委員也在會議開始前，全體默哀一分鐘。1060328

(中央社)