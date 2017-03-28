2020大選 郝龍斌：若詹啟賢能贏也支持

參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天表示，2020年總統大選不是篤定支持鴻海集團董事長郭台銘，而是誰贏就支持誰，「如果詹啟賢可以勝選，那就支持詹啟賢」。

國民黨主席選舉目前有6人宣布角逐，包括郝龍斌、國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、前副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜和前立委潘維剛。詹啟賢曾說，選黨主席和2020年總統最好是同一人，也表示，該他承擔會承擔。

郝龍斌中午接受廣播專訪時指出，外界指他篤定支持郭台銘參選是過度解讀，誰能勝選就支持誰，如果郭台銘會贏就支持郭台銘，如果裕隆集團董事長嚴凱泰能贏就支持嚴凱泰，如果詹啟賢能贏就支持詹啟賢。

郝龍斌承諾，當選黨主席2018年選舉目標是保住2都，他提到，立委江啟臣、蔣萬安都是非常優秀的明日之星，國民黨要給他們角色出戰，但也要徵求他們自己的意願。黨主席不應設定誰選哪裡，而是希望他們都參選，唯一考量就是「贏」，誰能贏就支持誰。

郝龍斌說，雙北應該組市政監督團，想要參選者積極監督市政，由昔日政務官與年輕戰將開講，提高曝光與知名度。

談到人頭黨員問題，郝龍斌說，目前了解有35名大戶，拉了超過200人，甚至上千人入黨，也有幾十人、上百人共用地址或手機號碼，這要請黨中央說明清楚。

郝龍斌說，每次談到人頭黨員，國民黨形象就重創，選黨主席不只黨員心服，在社會也要有相當形象，他不是不講誰，而是不能不負責任地講誰，希望黨中央說明清楚，以昭公信。1060328

(中央社)