三總醫勾結勞保黃牛案 檢廉再傳5黃牛

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三軍總醫院神經科週邊神經科主任林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，協助民眾請領勞保失能保險給付，近3年共詐領勞保6000萬元，林則收取450萬元不法酬勞。台北地檢署1月間搜索林三總辦公室，約談林與4名黃牛，今日再度針對5名黃牛展開搜索、約談行動。

全案起因於勞保局近年全面清查勞保黃牛案，並列管追查生活違常的醫師，發現林俊杰近年開出的失能證明數量異常，調取相關病歷勾稽比對發現有詐，將全案移送廉政署偵辦。

檢廉調查，勞保失能給付分為12個失能種類、221個失能項目、15個失能等級，等級越高則給付越高。林俊杰涉嫌從2014年6月起，在300餘件失能診斷文件上不實勾選失能等級，協助勞工得以請領較高的保險給付，林每偽造一件不實證明，即有1萬5000元酬勞，粗估不法所得450萬元。

居間牽線的4牛每件詐領案可抽佣30%保險金，被保險人實拿70%保險金，總計勞保局被詐領金額高達6000萬元。

林俊杰遭約談後以200萬元交保。

(中時)