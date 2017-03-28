玉山前哨站排雲山莊 4月1日起增加24床位
攀登玉山主峰線的前哨站「排雲山莊」，床位一鋪難求的窘況，可望稍微紓解！玉管處整修2樓空間後，增設24個床位，使得容納量增加到116人，4月1日啟用，亦即，山友攀登玉山抽中籤的機率提高了！
玉管處副處長林文和指出，因為排雲山莊僅有92個床鋪，因此，每日能夠容納的山友就是92人；而因玉山是熱門登山路線，平常每日約800人參與抽籤，暑假時，單日更達3000多人；總計每年約有34萬人抽籤，中籤率僅約8％！
林文和表示，為紓解排雲山莊床位難求的情況，並在總量管制的前提下，整修2樓騰出空間，增設24床位，希望讓更多人能夠親近玉山圓夢。至於單日攀登部分，仍維持每日50人名額，且需事先申請許可。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。