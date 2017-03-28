玉山前哨站排雲山莊，4月1日起增加24床位

攀登玉山前哨站排雲山莊，4月1日起增加24個床位。（玉管處提供）

攀登玉山主峰線的前哨站「排雲山莊」，床位一鋪難求的窘況，可望稍微紓解！玉管處整修2樓空間後，增設24個床位，使得容納量增加到116人，4月1日啟用，亦即，山友攀登玉山抽中籤的機率提高了！

玉管處副處長林文和指出，因為排雲山莊僅有92個床鋪，因此，每日能夠容納的山友就是92人；而因玉山是熱門登山路線，平常每日約800人參與抽籤，暑假時，單日更達3000多人；總計每年約有34萬人抽籤，中籤率僅約8％！

林文和表示，為紓解排雲山莊床位難求的情況，並在總量管制的前提下，整修2樓騰出空間，增設24床位，希望讓更多人能夠親近玉山圓夢。至於單日攀登部分，仍維持每日50人名額，且需事先申請許可。

(中時)