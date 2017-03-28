柯文哲：有時原諒敵人是強者的表現

台北市長柯文哲今天對「去蔣化」議題表示，有時候原諒敵人是強者的表現，轉型正義不要變成勝利者的正義。

柯文哲今天率領代表團訪問泰國，他在曼谷機場接受媒體訪問時表示，自己對於「去蔣化」的議題一直是始終如一的態度，對於外界的質疑或批評，他說，有時候原諒敵人反而是強者的表現。

柯文哲說，白色恐怖時期，他父親是受害者，他自己沒有。至於轉型正義的問題，他希望不是勝利者的正義。中正紀念堂的存廢問題交給市場決定。1060328

(中央社)