輕旅遊微電影 看見澎湖不一樣的美
「季節在變，島嶼不歇」，觀光局今天發表一部有別於觀光宣傳的「澎湖輕旅遊」微電影，雖只有短短的15分鐘，讓國人看到澎湖一年四季不同季節的好吃、好玩、好風景的澎湖之美。
澎湖輕旅遊微電影今天由觀光局副局長劉喜臨、澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏、馬公市長葉竹林、縣府旅遊處副處長陳賜豐與澎管處長方正光等人共同拉開序幕和由二崁協進會陳怡碩解說由縣花天人菊、艾草、山芙蓉製作「二崁傳香」，並以大目船彩繪後，象徵澎湖今年的觀光與景觀再造，能迎向新的目標。
劉喜臨表示，澎湖輕旅遊微電影分別由美食的部落客徐天麟、自行車手蔡瑜文、生態專業攝影師張文誠等3位玩家來擔任遊客，走進巷弄、漁市場、曬小卷、古厝、吃炸棗、風櫃洞、沙灘、風車、海堤、玄武岩等等美食、景點，3位玩家都不得不驚嘆，原來澎湖在春夏秋冬的季節裡，有著不同面貌的美麗與好玩，期盼吸引更多遊客到澎湖來體驗質樸人文、品味慢活、民風淳厚的輕旅遊。
觀光局同時迎接明年的「海灣旅遊年」及「2018世界最美麗海灣之國際組織年會」在澎湖舉辦，由澎管處辦理「澎湖秋瘋季」系列活動，也將自9月23日起至10月底整合澎湖運動觀光賽事並結合生態旅遊，週週有活動串聯成為「澎湖秋冬運動觀光月」系列活動，吸引各地遊客到澎湖輕旅遊。1060328
(中央社)
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