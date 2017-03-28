陸首富之子車庫超跑雲集 網民酸土豪
中國大陸首富王健林獨子王思聰屢傳「有錢就是任性」事件。有網民今天分享王思聰在上海的私人車庫停滿法拉利、藍寶堅尼等超跑的照片，感嘆「就是壕」，暗諷王思聰是土豪。
新浪娛樂報導，王思聰在上海一處停車場的地下車庫停放他常用的車子。網民分享的照片顯示，其中包括法拉利F12 Berlinetta、藍寶堅尼Aventador、勞斯萊斯Phantom Drophead、賓利Mulsanne。
雖然對王思聰豪奢生活已司空見慣，但看到這麼多名車一起亮相，中國大陸網民還是不禁感嘆「思聰之壕」。有人寫道，「已經不想說啥了，就是壕！」
29歲的王思聰名下有多少奢華名車一直引人好奇，他日前上中國大陸談話節目時，就被主持人問到這個話題。
主持人當時問王思聰有幾輛車，王思聰回答，「我沒數過！有人公開了我8輛車，這不是我全部車。」主持人隨後問他要那麼多車幹嘛，沒想到王思聰反問主持人，「你要那麼多衣服幹嘛呢？」
主持人說「我穿呀」，王思聰接著說「我開呀」。
大連萬達集團董事長王健林家族3月以人民幣2050億元（新台幣約9150億元）財富登上「2017胡潤全球富豪榜」大中華區榜首，全球排名第19位，比2016年上升2位。1060328
(中央社)
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