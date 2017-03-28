男染麻疹曾搭客運 同一車次民眾小心

疾管署28日說，新增1例境外移入麻疹個案，為27歲男性，參加歐洲旅遊團後中鏢。在本月24日可傳染期曾搭新竹往北捷大坪林站客運，搭同一車次民眾應自主管理。中央社記者陳偉婷攝 106年3月28日

疾管署今天說，新增一例境外移入麻疹個案，為27歲男性，參加歐洲旅遊團後中鏢。在本月24日可傳染期曾搭新竹往北捷大坪林站客運，搭同一車次民眾應自主管理。

衛生福利部疾病管制署下午公布1例麻疹確定病例，為北部27歲男性，今年3月7日至15日曾隨團到歐洲法國、比利時與荷蘭旅遊，並曾於泰國曼谷轉機，3月19日出現發燒並於隔日至診所就醫，今天確認感染麻疹。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，依據個案潛伏期間活動接觸史研判為境外移入病例。

衛生單位已掌握166名接觸者，目前未發現有疑似症狀者。另個案於可傳染期間（3月19至3月27日）曾搭乘3月24日上午11時自新竹市發車的亞聯客運1728號路線至新北市捷運大坪林站，曾於這個時段搭乘同一車次的民眾，請自主健康管理，若出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

疾管署副署長羅一鈞表示，歐洲地區近期疫情升高，以羅馬尼亞已累計約3800例最為嚴峻，自該國移入病例也造成比利時及奧地利發生群聚疫情；德國及義大利分別約200及700例較往年同期增加；法國及西班牙等歐洲國家近期則持續出現零星病例。

接種疫苗是預防麻疹最有效方法，不過，羅一鈞說，疫苗抗體可能隨年齡增長減少，現在20歲到30歲成年人，約有1/5民眾沒有抗體，如果想到麻疹流行地區旅遊，如歐洲、中國大陸、印尼、泰國等，可考慮自費施打疫苗。

成人染麻疹症狀為發燒、出疹等，羅一鈞說，但成人就醫比較容易被診斷成其他疾病，如過敏或蕁麻疹。如果發現有類似感冒、發燒、流鼻水、且出疹的從頭頸部開始蔓延到四肢，就應警覺可能是麻疹。

疾管署提醒，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜往衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；並避免攜未滿1歲或未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，至衛生所或合約院所接種1劑MMR。1060328

(中央社)