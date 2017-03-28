巴黎1華人遭警擊斃 上百人圍警局爆衝突
巴黎1名華人男子在家遭登門的警方擊斃，引發亞裔社區的不滿，今天晚間數百人在警局外抗議，與警方爆發衝突。
英國「每日快報」（Daily Express）報導，數百名憤怒的示威者朝警員丟擲物品，譴責警方殺害當地1名劉姓（Shaoyo Liu）華裔男子。來自巴黎亞裔社區的示威群眾於當地時間晚間9時聚集於巴黎第19區警局，隨後爆發警民衝突。
警方消息來源告訴「巴黎人報」（Le Parisian）3名員警被示威者丟擲的拋射物品打中受到輕傷，3人被警方逮捕。
事件肇因於56歲的劉姓男子遭登門的警方擊斃；警方是因劉家發生家庭糾紛接到報案後前往。據警方說法，劉姓男子會被擊斃，是因他「一開門就突然朝其中1名員警攻擊」，另一員警只好朝擁有5個孩子的劉男開槍。被刀割傷的員警事後被直接送醫。
劉家人堅稱，當時父親是在燒飯而拿剪刀切魚。劉家1名孩子說：「我妹妹當時聽到敲門聲」；另一女兒則說，她從門洞往外看，看見2名武裝男性與1名女性，「我爸因要顧著煮魚，於是拿著剪刀走到門邊，敲門變越來越大力後，我高叫：冷靜，小聲點，但根本沒用，他們猛力撞門，槍擊後我父親就倒地。」警方表示，這起示威已趨於冷靜。
今日俄羅斯（RT）報導，原本數百人是到警局前舉燭火悼念在家被警擊斃的劉姓男子，但據稱在一些人打破一輛警車車窗並朝內丟易燃物後，警車起火燃燒。
儘管警方已展開內部調查，但劉姓男子的家人與當地的亞裔社團已決定向法院提告。（譯者：中央社陳亦偉）1060328
(中央社)
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