誰是接觸者？國內出現第3例麻疹病例

衛福部疾病管制署今天公布今年第3例麻疹確定病例，患者為北部27歲男性，今年3月7日至15日曾隨團至歐洲法國、比利時與荷蘭旅遊，並曾於泰國曼谷轉機，今天才確認感染麻疹，疾管署研判為境外移入病例。

由於個案在可傳染期間（3月19至3月27日）曾搭乘3月24日上午11點自新竹市發車的亞聯客運1728號路線至新北市捷運大坪林站。疾管署呼籲曾於上述時段搭乘同一車次的民眾，請自主健康管理18天至4月11日，如出現感冒、發燒，進而出現紅疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫。

疾管署副署長羅一鈞表示，每年麻疹病例是小兒與大人大約各占一半的比例，因為台灣20至30歲的成人是各年齡層中最欠缺麻疹預防能力，因為他們只打了1劑疫苗，免疫力已消退了。

今年國內已經出現3個麻疹病例，分別在中國、印尼與歐洲感染，今天公布的第3例是3月19日出現發燒並於隔日至診所就醫，因持續發燒且出疹，由醫院通報採檢後居家隔離，經檢驗於今天確認感染麻疹，目前已經掌握166名接觸者。

(中時)