暌違百年 魯凱族頭目齊聚一堂

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魯凱族各部落頭目及領袖齊聚一堂，留下難得歷史畫面。（林和生翻攝）

為推動原民自治，約有1萬3000人的魯凱族人，28日於屏東縣原民文化會館召開魯凱族民族議會首次籌備會，包括東魯凱、西魯凱及下三社等3大族群頭目皆齊聚一堂，共同推舉議會主席包基成，期望能就超過9萬6000公頃傳統領域進行宣告，朝自主管理及運用目標邁進。

魯凱族主要散布高雄、屏東及台東等縣市，在語言部分分為達魯瑪克、大武、好茶、多納、萬山及茂林等6個支系，為陳述部落意見，昨日罕見各部落都派出頭目及耆老參與，會中留下珍貴畫面，族人感動地說，這歷史鏡頭至少等了100年。

霧台鄉長杜正吉指出，魯凱族人透過採集與耆老訪談，花了近20年時間，才畫出總面積9萬6114公頃的傳統領域，其中屬於原住民保留地僅有1萬228公頃，占全區約11％，是族人能自由運用的區域。

其他包括大武山自然保留區、出雲山自然保留區、雙鬼湖野生動物重要棲息環境、關山野生動物重要棲息環境、利嘉野生動物重要棲息環境等保護區及國有林班地、公有地與水源保護區等，多屬林務局所有。

杜正吉說，族人已確定在4月3日於霧台部落文化廣場宣告魯凱族民族議會成立，屆時也會進行傳統領域宣告，希望可以全區自由使用，未來政府訂定原住民族自治法時，也能以此為基準與魯凱族人對話，對於族群自治才真正是邁進一大步。

(中時)