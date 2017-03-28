冬季特奧 高雄中山工商學生勇奪金2銀3銅

叫阮第一名！秦瑞（左起）、黃汨、王嘉慧、教練葉虹伶老師、蘇崇驊、柯國隆、林品辰、劉泓霖，師生攜手寫下山中傳奇。（李義攝）

中山工商一群特教班學生，在師長鼓勵教訓指導下，突破肉體枷鎖，在今年冬季世界特殊奧林匹克運動會大放異彩，與同儕聯手奪下3金2銀3銅，為台灣爭光。

每位選手從練習到參賽都是動人的樂章，拿下雪鞋100公尺金牌、200個人及400接力銅牌的王嘉慧，是師長眼中的淚人兒，老師說話太溫柔哭、同學對她好也哭。

她愛看韓劇，知到參加特奧集訓可以到韓國，為此，有氣喘的她，選拔時邊哭邊跑，就一路跑進入國手之列，如願到韓國集訓。

特奧在奧地利拉姆紹滑雪場比賽，王嘉慧於50公尺落居第二，但她拼命衝刺到終點，含淚奪金。

智障的秦瑞在競速滑冰奪下1金1銅，很難想像初進中山工商與人互動不佳的情景，他接觸直排輪後，脫胎換骨變得充滿自信。2年前在美國舉行夏季特奧，繳出1金1銀1銅的亮麗成績，今年表現不遑多讓。

身材圓潤的黃汩，平時走路都愛看著地板，身體協調性也差，走路跌跌撞撞，但穿上直排輪就很少跌倒，還有如踏上風火輪，勇往直前。去年美國夏季特奧直排輪滑奪1金1銀，今年再度連莊，又捧回1金1銀。

另外，林品辰、柯國隆、蘇崇驊偕校友劉泓霖及他校學生聯手，在地板曲棍球項目奪銀。

校長林昭億表示，該校七年前開始運用競技與成就方式，磨練智能障礙生勇於挑戰自己、肯定自我，成效奇佳，歷來都有傑出表現，我國缺乏雪地賽場，但選手克服萬難，移地訓練，從不喊苦，果然再創「山中傳奇」。

今年冬季特奧台灣共拿下十六面金牌，中山工商在雪鞋和競速滑冰就占了3金，前天獲總統蔡英文嘉勉，並在台北舉行慶功宴。

(中時)