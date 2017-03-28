日本宣布：不參加禁核條約談判

共同社28日報導，為制定旨在使核武器非法化的《禁止核武器條約》，當地時間27日在紐約聯合國總部召開的會議上，日本裁軍大使高見澤將林發表演講，指出在擁核國家不參加的情況下推進條約的談判會加深國際社會的分裂，稱「要建設性且誠實地參與十分困難」，表明日本不參加談判。

外相岸田文雄28日在首相官邸記者會上表示「將不參加談判」。作為唯一的核爆受害國一直呼籲國際社會廢除核武器的日本，不參加史上首部禁核條約的談判，引發了核爆受害者等的強烈憤慨。

高見澤在演講中稱，堅持核開發的北韓等對國際社會的嚴重安全威脅依然存在，指出不能缺少「現實性視角」，削減核武器應該在避免造成擁核國家和非擁核國家分裂的同時分階段加以推進。

在此之前，發表演講呼籲制定該條約的日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會事務局次長藤森俊希（72歲）對媒體表示，無法贊同（日本政府的態度），因為這不是唯一的戰爭核爆受害國政府應該說的話。

此次談判將持續到31日，奧地利等條約推進國，力爭在7月底前制定出條約草案。根據非政府組織（NGO）「國際廢除核武器運動」的統計，27日的會議包括日本在內共有116個國家和地區參加。

本次，美、英、法、中、俄五大擁核國家，以及以色列、印度、巴基斯坦、北韓均未參會，而處於美國「核保護傘」下的北約各國也多反對該條約。

(旺報)