台大醫昔開「一年保固期」 豬哥亮突傳病重有2因

豬哥亮去年10月舉行出院記者會，感謝主治醫生梁金銅。（圖／中時資料照片）

綜藝天王豬哥亮2014年確診罹患大腸癌，去年10月從鬼門關前走一遭，術後他曾偕同台大主治醫師梁金銅舉行感恩記者會，當時梁金銅表示：「這次開完刀有1、2年『保固期』」，沒想到才過了半年，今(28日)竟傳出病危，令外界震驚，其他醫師則表示，豬哥亮這次病情傳惡化，可能有兩主因。

豬哥亮去年9月初住院開刀，經41天治療後終於恢復健康，當時主治醫生梁金銅和醫療團隊都現身，接受豬哥亮當面致謝，梁金銅讚豬哥亮生命力旺盛，有如「台灣水牛」，開出「保證書」說：「這次開完刀有1、2年『保固期』」，更推估豬哥亮出院後，約經1、2個月調養，就可回到工作崗位。

沒想到出院才過了6個月，今竟傳出豬哥亮病危消息，對此，據《蘋果日報》報導，台灣癌症希望基金會董事長王正旭表示，雖有醫師開出的1年保固期，但每個病例還是要依個別患者的狀況而定，若發生惡化，通常與免疫力降低引發細菌感染、或藥物治療無效2個關鍵因素有關。

(中時電子報)