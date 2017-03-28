杜蕾斯印度新廣告 讓人以為要賣牛仔褲

知名保險套廠商杜蕾斯（Durex）要在印度賣牛仔褲？其實不是，杜蕾斯為因應印度民風保守，邀寶萊塢巨星穿牛仔褲拍攝廣告短片，宣傳薄得可輕易放入牛仔褲口袋的新產品。

印度民風保守，與性有關的產品，甚至女性內衣產品很難公然在電視以明顯的方式打廣告，印度的飲食男女更難以大剌剌地在商店買保險套。

為推廣保險套產品，杜蕾斯想了點子，於24日推出包裝外觀像藍色牛仔褲的「Durex Jeans」保險套新產品，由於包裝輕薄可輕易放入緊貼臀部的牛仔褲口袋，讓民眾可以不必擔心外界眼光，就能購買且隨身攜帶。

杜蕾斯還特別邀請寶萊塢男星辛赫（Ranveer Singh）為這個新產品拍攝廣告，在廣告片中，辛赫穿著性感牛仔褲做出許多引人遐想的動作，除避開印度社會忌諱露骨談性事，也強調了新產品可輕易放入牛仔褲口袋的特點。

不過，由於廣告片中牛仔褲的特寫鏡頭不斷，不明究理還以為杜蕾斯打算在印度賣牛仔褲。

「Reckitt in India」市場行銷總監金德爾（Rohit Jindal）在接受「新德里電視台」（NDTV）訪問時說，杜蕾斯這款新產品看起來很酷，新包裝是為了讓性和保險套（在印度社會）顯得正常。

新德里人口協會資深研究員巴特爾（Sangram Kishor Patel）說，保險套在印度是個羞於啟齒的話題，購買保險套更讓人充滿羞恥感，這樣（指杜蕾斯的新產品廣告）在印度推廣使用保險套是個很好的方式。

由於羞於購買保險套，根據聯合國統計，印度擁有長期性夥伴關係的15到49歲婦女中，只有6%仰賴男性使用保險套避孕，而日本的這項比率有46%，中國大陸也有8.3%，不利於印度的人口成長控制及防止愛滋病與性病。1060328

(中央社)