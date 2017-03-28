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日本東京股市今天勁揚，從前1個交易日賣壓反彈，業者認為儘管美國總統川普上週健保案潰敗，仍有望推動通過他的稅務計畫和支出議程。

根據法新社，日股基準日經225指數收盤漲217.28點，或1.14%，來到19202.87點。

東證一部指數收盤漲20.44點，或1.34%，來到1544.83.點。1060328

(中央社)