美專家：台灣新南向之外應放眼美日
華府新美國安全中心會長范騰今天提出建言，台灣的「新南向」政策除了鎖定相關各國之外，分散市場策略也應涵蓋美、日等國。
范騰（Richard Fontaine）在「華爾街日報」評論版撰文指出，兩岸關係自從蔡英文總統拒絕接受「九二共識」後反轉，中國關閉雙方協商管道、陸客赴台大幅減少，並持續以經濟壓迫台灣，蔡政府為繞過北京，採取經濟多樣化的新南向政策，即在提振台灣的貿易、投資、觀光。
不過，他認為，北京可有效反制東南亞國家欲改善與台灣經濟關係的任何舉動，將對新南向政策形成障礙。對台灣而言，有意義的分散策略應把眼光再看遠些，還要包括美、日等。
這篇「台灣面對中國經濟脅迫的對策」（Taiwan'sAnswer to Chinese Economic Coercion）文章提及，在美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，川普新政府傾向與貿易國進行雙邊協定，台灣也有意願與華府一對一對話。日本亦可開始朝類似方向推進，台北的步調亦十分明確。
事實上，台灣並非中國唯一採取經濟壓迫的國家。中、日在2010年釣魚台諸島爭執緊張時，北京曾禁止稀土礦產出口到日本；而2012年黃岩島主權爭議，中國也曾停止從菲律賓進口香蕉。另外，中國正在懲罰南韓允許美部署飛彈，澳洲也有類似擔憂。
不過，范騰認為中國大陸的經濟脅迫做法恐適得其反。在可預見未來，美日及其他國家將面對依賴中國經濟善意的亞太區域，然而對北京而言，試圖經濟壓迫其民主鄰邦，不僅無法讓人屈服反會激發韌性。1060328
(中央社)
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