不只打擊犯罪 人民保母募物資關懷弱勢居民

達卡努瓦派出所發放愛心物資。(郭韋綺翻攝)

居民領取物資笑顏逐開。(郭韋綺翻攝)

高市那瑪夏區達卡努瓦派出所長鍾鳳琳及同仁在山地原鄉服務，發現弱勢居民生活物資短缺，連溫飽都不夠，主動尋求慈善團體進入原鄉關懷里民；高雄市濟心會理事長謝芳進得知消息甚表認同與支持，濟心會願意提供60份物資發放，每份物資包含現金新台幣1000元、白米4公斤一包、沙拉油二公升一瓶、關廟麵一大包濟助貧戶。

今天上午10時，由所長及同仁通知區公所列冊貧弱家庭居民到派出所，領取濟金會資助物資，居民笑顏逐開，感謝人民保母在維護治安之餘也關懷居民的用心與貼心，現場氣氛溫馨和樂。

(中時)