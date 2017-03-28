至少6產業役企業過勞 綠委質疑役政署帶頭違反《勞基法》
役政署近日公佈最新的產業儲訓替代役員額，因有餐廳及鍋貼業者入列，引發外界爭議。不過綠委蔡適應今指出，申請產業役的企業中，有不少曾有違反《勞基法》紀錄，卻能分配產業役員額，「豈不是政府帶頭告訴大家，違反勞基法沒關係？」
蔡適應指出，追查後發現，杭特電子、一銓精密工業、加特福生物科技、台新國際商業銀行、統一速達、合晶科技等6家企業，去年度有違反勞基法紀錄，包含工時過長或未依規定給加班費等問題。
蔡適應受訪時說，役政署在審查申請產業役的企業時，就應該要了解公司平價、營運虧損等狀況，「政府怎麼能派任替代役去違反勞基法廠商？」蔡批評，研發或產業替代役役期共分三階段，多數在第二階段就在企業服役，但根據《替代役實施條例》，第二階段卻不受勞基法規範，直言「這是很大漏洞」。
但蔡說，這只是先檢視北北桃的企業，是否有更多產業役企業違法，還需要再追查。
(中時)
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