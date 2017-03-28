學難致用？4成5青年初次尋職困難
明（28）日就是329青年節，但根據調查顯示，全台15~29歲青年勞工，有高達4成5初次尋職遇到困難，勞動部設置「青年好康照過來」專區，於明日正式上線，提供青年就職需要相關資源。
根據勞動部2014年調查顯示，全台15~29歲青年勞工，有高達4成5初次尋職遇到困難，其中經歷不足，不知道適合從事哪方面的工作者又高達6成，勞動部於「台灣就業通」平台中，特別設置「青年好康照過來」專區，協助求職青年獲得更多資訊。
勞動部指出，「青年好康照過來」包括職涯測評專區、產學訓合作訓練、雙軌訓練旗艦計畫、補助大專校院辦理就業學程計畫、青少年打工專區、校園徵才活動、津貼補助、創業諮詢太款等，其中Jobooks工作百科彙整505職業工作內容與薪資趨勢介紹，讓青年求職前先了解就業市場概況。
勞動力發展署就業服務組長龔桂蘭指出，使用者可從專區搜尋，了解有興趣的行業的相關背景資料，如近3年來投入多少人力，平均薪資水準等等，像是製造業大約是4萬5千多元，人資專員約3萬7千元，人力管理師則約有7萬多的月薪水準。
此外，青年除了透過台灣就業通往站，亦可透過實體公立就業服務機構，獲得就業協助，各地公立就業服務機構針對尋職青年，以專人一案到底提供就業服務，運用職業評量工具協助釐清就業方向，評估青年就業能力，安排參加職業訓練及提供創業諮詢等服務。
(中時)
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