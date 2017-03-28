馬英九無罪 柯建銘律師上訴到底

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密、加重誹謗和違反通信監察保障法等罪，台北地院 判馬英九無罪。柯建銘委任律師曾勁元，未穿法袍就以告訴代理人身分坐在法庭自訴代理人席位上聆判，在得知馬英九獲判無罪後表示，他的當事人柯建銘一定會上訴到底。

北院合議庭判決馬英九無罪的理由，預計最快會在今(28)日下午3點半以後，召開記者會由發言人、行政庭長廖建瑜對外說明。

(中時)