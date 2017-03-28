印度破獲盜獵虎皮集團 疑走私大陸
印度稅收情報署最近在阿薩姆省和阿魯納查省邊境破獲盜獵虎皮集團，取出巨型虎皮和200根虎骨。虎骨被視為名貴中藥材，這些盜獵品疑似要走私至中國大陸。
「今日郵報」（Mail Today）今天報導，印度稅收情報署25日在阿薩姆省（Assam）、阿魯納查省（Arunachal）邊境的班德德瓦（Banderdewa）哨站，突襲一盜獵走私集團，兩名盜獵嫌犯與交易商逃跑，運貨司機被捕。
此外，查緝人員還起出超過200根虎骨，國際黑市價格高達1200萬盧比（新台幣近600萬元）。
孟加拉虎在印度分布於阿薩姆省、阿魯納查省和西孟加拉省，印度在2014年普查時，估算有2226隻孟加拉虎，印度政府設了許多保護區保護這些老虎，但盜獵情況有增無減。
2016年12月，印度當局在西孟加拉省逮捕3名盜獵者，從他們身上起出3張虎皮和許多虎骨；先前，還有4名盜獵者被逮，每人都擁有用來獵殺老虎的AK-47步槍。
由於中國人相信虎骨入藥可以強身健骨，加上許多大陸富豪為了進補一擲千金，讓緊鄰中國大陸的印度孟加拉虎，經常被盜獵並走私賣往中國大陸。1060328
(中央社)
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