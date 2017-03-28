國民黨工資遣費 黨產會同意動支5.9億

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行政院不當黨產處理委員會今天召開會議，發言人施錦芳會後表示，會中決議，同意國民黨動支5.9億元支付黨工資遣費，並將於4月27日針對婦聯會是否為國民黨附隨組織舉辦聽證會。

施錦芳表示，國民黨日前來函申請動支新台幣5.9億元支付黨工資遣費，今天會中予以同意，但要求需將這筆款項撥入黨工費用專戶。

施錦芳說，目前國民黨的台銀本票與永豐金帳戶餘額加起來有6億多元，支付這筆黨工資遣費後，約將剩下1000多萬元。

另外，施錦芳表示，今天會中也決議，4月27日將針對婦聯會舉辦聽證會，釐清婦聯會是否為國民黨實質控制的附隨組織。1060328

(中央社)