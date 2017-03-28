青年想就業 疑難雜症這裡有解答

明天就是青年節了，勞動部將在明天推出「青年好康照過來」專區，讓青年可以透過網站，查詢各項職涯服務及就業機會。

為了要協助青年就業，勞動部勞動力發展署旗下的台灣就業通網站，設置「青年好康照過來」專區，預計明天早上上線，讓青年可以透過網站查詢勞動部的就業相關資源跟資訊。

勞動力發展署就業服務組長龔桂蘭說，根據103年的15-29歲青年勞工就業狀況調查顯示，有5成4的青年勞工在初就業時會有困難，其中主因為經歷不足跟不知道適合做哪方面的工作占6成左右。

為了要協助這些迷惘的青年，龔桂蘭表示，勞動部除了提供各項就業諮詢跟職業訓練、促進就業與創業等相關資源外，包括Jobooks工作百科、職涯測評專區、產學訓合作訓練、雙軌訓練旗艦計劃等，也設立青年職涯發展中心及創客基地，不論實體或虛擬，都可幫助青年。

除此之外，龔桂蘭說，為了便利青年快速掌握相關資訊，「青年好康照過來」中，以在校跟已畢業分類引導網站查詢跟資源介紹，青年勞工使用專區可以一手掌握勞動部提供的職涯規劃、就業諮詢、職業訓練跟創業等措施。1060328

(中央社)