106年青年獎章11人獲選 最年輕僅17歲

106年青年獎章得獎名單今天揭曉，今年共選出11位青年獎章得主，最年長的是43歲，年紀最小的是17歲，主辦單位表示，這個獎項除了榮譽，也象徵責任。

中國青年救國團今天舉行106年青年獎章得獎名單揭曉記者會，今年共有318位青年參加選拔，最後選出11位青年獎章得主，最年長的是43歲的林宗坤，年紀最小的是17歲的曹羽蘋。

青年獎章11名得獎人包括台南市歸仁國小校長林志政、軍醫局三軍衛材供應處長林宗坤、高雄市政府消防局消防員施武鈞、元智大學電機工程系副教授施皇嘉、育達高職餐飲管理科學生曹羽蘋、國家中山科學研究院助理研究員陳建旭、三軍總醫院松山分院督導長歐乃嘉、中央大學資訊工程系副教授鄭旭詠、慈濟大學傳播系學生潘信安、屏東地方法院檢察署主任檢察官蔡佩容和南台科技大學教育領導與評鑑研究所研究助理魏季宏。

中華青年救國團主任葛永光表示，今年超過300位優秀青年參與選拔，經過初審、複審和決審三階段後，最後選出11位得主，這個獎項除了榮譽，同時也是責任，過去救國團一直為青年服務，也期許青年能為國家服務，這樣國家才會不斷有新血來承擔重任。

台南歸仁國小校長林志政曾協助推動多項特教業務，並曾獲選教育部特教優良教師、教育大愛菁師獎，他也將獎金捐贈給學校特教基金和民間身心障礙協會。林志政表示，他一直希望讓特教孩子的需求能夠獲得更多滿足，當自己站的位置越高，看的越多，但責任也越大。

年紀最小的得主曹羽蘋，面對父親和爺爺相繼離世等巨變，她仍努力充實自己，參加各項競賽，並積極投入社會服務。她也以自己為例，鼓勵大家不管再怎麼辛苦，都要勇敢面對，不要害怕，從學校或社會得到很多人幫助的她，也希望透過社會服務來回饋，對更需要的人伸出援手。1060328

(中央社)